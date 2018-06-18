Американка подала в суд на Facebook за помощь педофилам и сутенерам

Сегодня, 15:25 \\ В мире

Девушка намерена судиться с социальной сетью за то, что она попала в сексуальное рабство. 

 Женщина из Техаса подала в суд на социальную сеть Facebook, обвиняя сайт в пособничестве сутенерам и педофилам. 

Американка рассказала, что еще в 2012 году, когда девушке было всего 15 лет, на сайте она познакомилась с мужчиной, который предложил ей подзаработать моделью. Однако после встречи с мужчиной оказалось, что он сутенер. Он принудил девушку к занятию проституцией, где несовершеннолетнюю насиловали и избивали. 

Американка обвиняет соцсеть в том, что администраторы уделяют очень мало внимания вопросом безопасности несовершеннолетних. Она утверждает, что Facebook уже порядка 10 лет дает сутенерам и педофилам беспрепятственно находить жертв для своей деятельности. Потерпевшая требует от соцсети взять под контроль проверку личностей, которые пишут несовершеннолетним. 

Также, в иске американка потребовала возмещение морального ущерба в размере миллиона долларов. 

Тем временем руководители Facebook утверждают, что недавняя атака хакеров, которая коснулась 50 млн пользователей не дала хакерам доступа к личной информации пользователей.

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Автор - Тереза Кёльн
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