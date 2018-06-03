В Турции пропал оппозиционный журналист из США

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Оппозиционный саудовский журналист по имени Джамаль Хашкаджи исчез после посещения в Турции саудовского консульства. 

 Журналист известен своими резкими высказываниями в адрес правительства. Ранее он переехал в США и работал в газете The Washington Post. 

Хашкаджи посетил консульство для оформления необходимых документов. Ранее его потребовали явиться лично 2 октября. 

В Турцию журналист прибыл вместе со своей невестой, которой запретили входить в здание. 

Тогда Хашкаджи рассказал девушке, что если что-то случится, она должна об этом сообщить председателю турецкой правящей партии справедливости и турецко-арабским журналистам. 

Мужчина должен был просто забрать документы, но девушка ждала жениха на протяжении пяти часов, после чего ей сказали, что журналист уже покинул здание консульства. 

Сейчас нет никакой информации о местоположении журналиста. 

Отмечается, что последний раз мужчина обновлял свои соцсети 1 октября. Хотя журналист активно ведет соцсети. 

Тем временем в здании МВД Екатеринбурга проводятся обыски в рамках возбужденного уголовного дела.

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Автор - Тереза Кёльн
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