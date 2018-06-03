В Турции пропал оппозиционный журналист из США

Оппозиционный саудовский журналист по имени Джамаль Хашкаджи исчез после посещения в Турции саудовского консульства.

Журналист известен своими резкими высказываниями в адрес правительства. Ранее он переехал в США и работал в газете The Washington Post.

Хашкаджи посетил консульство для оформления необходимых документов. Ранее его потребовали явиться лично 2 октября.

В Турцию журналист прибыл вместе со своей невестой, которой запретили входить в здание.

Тогда Хашкаджи рассказал девушке, что если что-то случится, она должна об этом сообщить председателю турецкой правящей партии справедливости и турецко-арабским журналистам.

Мужчина должен был просто забрать документы, но девушка ждала жениха на протяжении пяти часов, после чего ей сказали, что журналист уже покинул здание консульства.

Сейчас нет никакой информации о местоположении журналиста.

Отмечается, что последний раз мужчина обновлял свои соцсети 1 октября. Хотя журналист активно ведет соцсети.

Тем временем в здании МВД Екатеринбурга проводятся обыски в рамках возбужденного уголовного дела.