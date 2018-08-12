Житель Нью-Йорка после жидкой виагры видит всё в красном цвете

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В Соединённых Штатах Америки произошёл инцидент с медицинским препаратом для улучшения мужской потенции.

Сообщается, что 31-летний житель Нью-Йорка принял виагру, после чего стал видеть мир в красном цвете. Это связано с чрезмерным употреблением цитрата силденафила - медицинского названия активного вещества в препарате.

Мужчина принял слишком большую дозу виагры, поэтому его зрение необратимо испортилось. Спустя два дня после употребления препарата он обратился к специалистам, заявив, что окружающий мир кажется ему красным. Мужчина признался медикам, что в его организме оказалось более 50 мг средства от импотенции.

Проанализировав имеющуюся информацию, офтальмологи заявили, что данное осложнение было вызвано именно цитратом силденафила, который был приобретён на просторах Сети. Онлайн-фармацевтами продвигается так называемая жидкая форма виагры, которая не продаётся под этим брендом официально.

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Автор - Татьяна Сазонова
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