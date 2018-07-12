Фестиваль в Каннах: ролики из Екатеринбурга про экспо-2025 победили

Сегодня, 08:58 \\ В мире

Екатеринбургские ролики про Экспо-2025 получили золото на фестивале документального кино, ролики стали лучшими в номинации «Фильм о туризме». Они разделяются на четыре темы: страна, Екатеринбург, проект выставки и Наследие Экспо-2025.

По данным пресс-службы комитета ЕКБ, видеоролики производства компании «Freemotion Group» на фестивале получили главный приз, впервые были показаны в июле в столице Франции.

Также московские школьники завоевали золотую медаль на Международной выставке. Д. Засекин и В. Кириленко собрали робота, который управляется дистанционно и обслуживает кулеры с питьевой водой.
В Туле в «доме Крафта» была открыта выставка «Русский пазл», где представленные работы Н. Дьяконовой, Ю. Ионовой и И. Красовой. Выставка открыта до 28 октября.
Ремесленники из Саратовской области были приглашены в Мексику, Китай и Узбекистан, представившие изделия ручной работы на одном из фестивалей. Также в рамках фестиваля "Импортозамещение" было предложено свыше 40 конкурентноспособных решений, в составе которых были изобретения техники, медицины и 3-D печати.

Поделиться новостью:
Автор - Виктория Рыдлевская
Главное за неделю

В Гонконге продана картина Чжао Уцзи за огромную сумму $65,2 млн

 В Гонконге была выставлена на продажу картина Чжао Уцзи, который является франко-китайским художником-абстракционистом. Данная картина была продана на аукционе за огромную сумму $65,2 млн. 

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Скандальная сестра Меган Маркл извинилась перед королевской семьей

Сводная сестра Меган Маркл Саманта сенсационно извинилась перед герцогиней Сассекской и...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Компании в Финляндии ввели для своих сотрудников дневной сон

 В Финляндии работодатели разрешили своим работникам тратить рабочие часы на сон. Помимо...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ