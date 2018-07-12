Фестиваль в Каннах: ролики из Екатеринбурга про экспо-2025 победили

Екатеринбургские ролики про Экспо-2025 получили золото на фестивале документального кино, ролики стали лучшими в номинации «Фильм о туризме». Они разделяются на четыре темы: страна, Екатеринбург, проект выставки и Наследие Экспо-2025.

По данным пресс-службы комитета ЕКБ, видеоролики производства компании «Freemotion Group» на фестивале получили главный приз, впервые были показаны в июле в столице Франции.

Также московские школьники завоевали золотую медаль на Международной выставке. Д. Засекин и В. Кириленко собрали робота, который управляется дистанционно и обслуживает кулеры с питьевой водой.

В Туле в «доме Крафта» была открыта выставка «Русский пазл», где представленные работы Н. Дьяконовой, Ю. Ионовой и И. Красовой. Выставка открыта до 28 октября.

Ремесленники из Саратовской области были приглашены в Мексику, Китай и Узбекистан, представившие изделия ручной работы на одном из фестивалей. Также в рамках фестиваля "Импортозамещение" было предложено свыше 40 конкурентноспособных решений, в составе которых были изобретения техники, медицины и 3-D печати.