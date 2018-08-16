В Японии выгнали депутата-женщину из-за леденца от кашля

Сегодня, 08:39 \\ В мире

В одной из азиатских стран произошёл скандал в верховном совете.

Сообщается, что во время заседания в местном парламенте Японии выгнали чиновника Кумамото Юку Огато. Это произошло из-за таблетки от горла, которую держала во рту женщина. Так, Огато произносила свою речь с трибуны, когда председатель правительства спросил, жуёт ли она что-то.

Депутат призналась, что перед собранием решила принять леденцы, которые помогают уменьшить количество кашля, чтобы не мешать своим коллегам. В итоге заседание приостановили, а комитет, который был специально создан вследствие инцидента, постановил наказать Огато за нарушение дисциплины и публично извиниться перед чиновниками.

После того, как женщина отказалась, её заставили покинуть заседание, дополнительно отстранив её от работы на один день.

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Автор - Татьяна Сазонова
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