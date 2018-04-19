Знаменитый пляж Таиланда закрыли из-за нарушения экосистемы

Стало известно о ограничении доступа в одну из таиландских жемчужин для туристов.

Сообщается, что на неопределённый срок был закрыт пляж Майя. Он прославился тем, что на его территории проходили съёмки фильма "Пляж" с оскароносным актёром Леонардо Ди Каприо.

Ранее путешественники не могли туда попасть в течение периода с июня по сентябрь. Однако позже запрет был продлён дополнительно до ноября. Согласно заявлению представителей департамента национальных парков и охраны природы в Таиланде, данные меры были приняты из-за того, что наблюдалось нарушение экологического баланса и вымирание кораллов в районе пляжа из-за массового скопления туристов.

В ведомстве надеялись, что ограничение доступа к пляжу сможет изменить ситуацию и восстановить экосистему, однако этого пока не произошло. Несмотря на то, что за полгода было сделано много работы по озеленению и благоустройству, ещё многое нужно сделать, поэтому на пляж нельзя будет попасть до ноября.