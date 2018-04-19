Знаменитый пляж Таиланда закрыли из-за нарушения экосистемы

Сегодня, 08:10 \\ В мире

Стало известно о ограничении доступа в одну из таиландских жемчужин для туристов.

Сообщается, что на неопределённый срок был закрыт пляж Майя. Он прославился тем, что на его территории проходили съёмки фильма "Пляж" с оскароносным актёром Леонардо Ди Каприо.

Ранее путешественники не могли туда попасть в течение периода с июня по сентябрь. Однако позже запрет был продлён дополнительно до ноября. Согласно заявлению представителей департамента национальных парков и охраны природы в Таиланде, данные меры были приняты из-за того, что наблюдалось нарушение экологического баланса и вымирание кораллов в районе пляжа из-за массового скопления туристов.

В ведомстве надеялись, что ограничение доступа к пляжу сможет изменить ситуацию и восстановить экосистему, однако этого пока не произошло. Несмотря на то, что за полгода было сделано много работы по озеленению и благоустройству, ещё многое нужно сделать, поэтому на пляж нельзя будет попасть до ноября.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

В Гонконге продана картина Чжао Уцзи за огромную сумму $65,2 млн

 В Гонконге была выставлена на продажу картина Чжао Уцзи, который является франко-китайским художником-абстракционистом. Данная картина была продана на аукционе за огромную сумму $65,2 млн. 

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Скандальная сестра Меган Маркл извинилась перед королевской семьей

Сводная сестра Меган Маркл Саманта сенсационно извинилась перед герцогиней Сассекской и...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Компании в Финляндии ввели для своих сотрудников дневной сон

 В Финляндии работодатели разрешили своим работникам тратить рабочие часы на сон. Помимо...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ