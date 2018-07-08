Правительство Непала блокирует порносайты из-за увеличения числа изнасилований

Вчера, 21:19 \\ В мире

За последние 10 лет в стране число изнасилований увеличилось на 300 процентов.

28 ноября Министерство информации и связи Непала заявило, что порнография является одним из решающих факторов проблемы изнасилований в стране. 2 октября правительство вынесло официальный запрет на работу порносайтов. Согласно новой статье Уголовного кодекса, производство и распространение материалов сексуального содержания на территории Непала строго запрещено. Первая попытка остановить работу порносайтов в Непале была сделана ещё в 2010 году, однако не увенчалась успехом.

Правительство Непала издало указ, требующий местных интернет-провайдеров блокировать все порно-сайты в стране. Те в свою очередь заявили, что новые сайты для взрослых появляются почти каждый день, а их полная блокировка может занять длительное время. Тем не менее, некоторые крупные порносайты уже прекратили своё существование в Непале. Эксперты отмечают, что массовые запреты дадут толчок развитию рынка технологии VPN.

Согласно официальной статистике, за последние 10 лет общее число изнасилований увеличилось в 4 раза. В 2016-2017 годах было зарегистрировано 1667 актов изнасилование, ранее планка не превышала 400 совершённых преступлений в год.  

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Автор - Марина Фёдорова
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