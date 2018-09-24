В Италии мэра города арестовали за пособничество нелегально иммиграции

Вчера, 20:08 \\ В мире

Помимо размещения нелегалов, глава города обвиняется в коррупции. 

 Мэр итальянского города Лиаче Доменико Лучиано был задержан за содействие нелегальной иммиграции. 

Как стало известно, Лучиано создал несколько схем, которые помогают обойти закон о миграции в ЕС. 

Полиция сообщает, что после подозрений разговоры мэра начали прослушиваться. В одном из разговоров был зафиксирован обманный способ получения ВНЖ в Италии. Мэр обсуждал с уроженкой Нигерии оформление фиктивного брака, который обеспечит ей попадание в Италию. 

Лучиано всегда отличался особо лояльным отношением к беженцам, многие из тех, кто запрашивал убежище в Италии, проживали в этом городе. 

Помимо организации нелегальной иммиграции мэра обвиняют в мошенничестве. 

Италия является одной из первых стран Европы, где ввели наиболее строгие правила для выдачи убежища беженцам. 

Министр МВД Маттео Сальвини, который и ввел строгие правила для проживания в Италии беженцам, не раз публично критиковал мэра и его действия. 

Тем временем в Ростовской области задержали двух полицейских, которые занимали высокие должности. Отмечается, что их обвиняют в получении взяток, “крышевании” нелегального бизнеса и вымогательстве.   

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Автор - Тереза Кёльн
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