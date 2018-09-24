В Италии мэра города арестовали за пособничество нелегально иммиграции

Помимо размещения нелегалов, глава города обвиняется в коррупции.

Мэр итальянского города Лиаче Доменико Лучиано был задержан за содействие нелегальной иммиграции.

Как стало известно, Лучиано создал несколько схем, которые помогают обойти закон о миграции в ЕС.

Полиция сообщает, что после подозрений разговоры мэра начали прослушиваться. В одном из разговоров был зафиксирован обманный способ получения ВНЖ в Италии. Мэр обсуждал с уроженкой Нигерии оформление фиктивного брака, который обеспечит ей попадание в Италию.

Лучиано всегда отличался особо лояльным отношением к беженцам, многие из тех, кто запрашивал убежище в Италии, проживали в этом городе.

Помимо организации нелегальной иммиграции мэра обвиняют в мошенничестве.

Италия является одной из первых стран Европы, где ввели наиболее строгие правила для выдачи убежища беженцам.

Министр МВД Маттео Сальвини, который и ввел строгие правила для проживания в Италии беженцам, не раз публично критиковал мэра и его действия.

Тем временем в Ростовской области задержали двух полицейских, которые занимали высокие должности. Отмечается, что их обвиняют в получении взяток, “крышевании” нелегального бизнеса и вымогательстве.