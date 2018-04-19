Петербург: пройдет международный музыкальный фестиваль «Брасс-Осень»

Вчера, 17:40 \\ В мире

Санкт-Петербург: 2.10 будет проведен международный музыкальный фестиваль «Брасс-Осень», который состоится в честь трёхсотлетия Невского проспекта.

Церемония открытия пройдёт в Российской национальной библиотеке. В фестивале примут участие коллективы из Италии и США. Программа фестиваля состоит из «Романтика классики и джаза» и «Легенды трубачей». Вообще публике будут представлены 7 сюжетов программы с музыкой 18-21 веков. Фестиваль «Брасс-Осень» организован фондом культурных проектов СПб. Целью фестиваля является поддержка духового исполнительства в городе Санкт-Петербург.
Также в Петербурге состоится Юбилейный международный фестиваль «Робофинист 2018», в цели которого входит развитие юных талантов и популяризация научно-технического творчества. В рамках фестиваля будут проводиться конкурсы, во время которых детям смогут представить свою робототехнику.
Также 2 октября в Петербурге открывается театральный фестиваль «Балтийский дом», в котором примут участие труппы из Литвы, Нидерландов, Эстонии и России. Открытие начнется с постановки известной пьесы Джона Гея «Опера нищих».
В ноябре пройдут конкурс и фестиваль «Национальная коллекция», в течение которых в Санкт-Петербург приедут лучшие музыканты всего мира, чтобы исполнить музыку разных жанров. Петербуржцам будет доступно участие в международном культурном форуме, в течение которого можно будет бесплатно посетить десятки различных, интересных мероприятий.

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Автор - Виктория Рыдлевская
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