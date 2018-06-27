Британские гетеросексуальные пары получат выбор при узаконивании отношений

Британское правительство выдвинуло новую инициативу касаемо создания полноценной ячейки общества.

Согласно заявлению Терезы Мэй, гетеросексуальные пары получат выбор при узаконивании отношений. Так, будущая семья сможет либо вступить в традиционный брак, либо оформить гражданское партнёрство.

Премьер-министр государства утверждает, что это постановление даст возможность защиты интересов пар, которые состоят из лиц с разной гендерной принадлежностью и желают получить документальное доказательство своих отношений, но не хотят вступать в официальный брак.

Известно, что вне зависимости от того, какой вид оформления выберет пара, права и обязанности партнёров являются практически одинаковыми. Однако есть и различия - в браке права супругов могут отличаться, а для развода может существовать масса причин.

Что касается гражданского партнёрства, то права являются одинаковыми, однако для расторжения отношений есть лишь повод под названием "необратимый распад".