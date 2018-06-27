Британские гетеросексуальные пары получат выбор при узаконивании отношений

Вчера, 15:32 \\ В мире

Британское правительство выдвинуло новую инициативу касаемо создания полноценной ячейки общества.

Согласно заявлению Терезы Мэй, гетеросексуальные пары получат выбор при узаконивании отношений. Так, будущая семья сможет либо вступить в традиционный брак, либо оформить гражданское партнёрство.

Премьер-министр государства утверждает, что это постановление даст возможность защиты интересов пар, которые состоят из лиц с разной гендерной принадлежностью и желают получить документальное доказательство своих отношений, но не хотят вступать в официальный брак.

Известно, что вне зависимости от того, какой вид оформления выберет пара, права и обязанности партнёров являются практически одинаковыми. Однако есть и различия - в браке права супругов могут отличаться, а для развода может существовать масса причин.

Что касается гражданского партнёрства, то права являются одинаковыми, однако для расторжения отношений есть лишь повод под названием "необратимый распад".

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Автор - Татьяна Сазонова
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