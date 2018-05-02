В Китае огромный хряк перегрыз фермеру артерию и ноги

Происшествие, которое больше напоминает сюжет фильма ужасов, напугало всех местных жителей.

В провинции Гуйчжоу местный фермер привез своих свиней, чтобы продать.

Около 4 утра мужчина отправился в хлев, предположительно, для кормления скота. Через некоторое время двоюродный брат свиновода решил проверить хлев, так как фермер не возвращался долгое время.

Когда мужчина зашел в загон с животными, увиденное по-настоящему шокировало мужчину. Он увидел своего мертвого брата в луже крови.

Как стало известно позднее, один из хряков, который весил около 250 кг напал на фермера, перегрыз ему артерию и нижние конечности.

По предположениям, животное повело себя так агрессивно из-за того, что фермер пытался убить свинью, так как недалеко от тела мужчины было найдено шило.

Теперь огромный хряк изолирован от других людей и животных.

Тем временем, в Бельгии продолжается эпидемия африканской чумы свиней. Во всем мире отказываются от поставок бельгийского мяса.