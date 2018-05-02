В Китае огромный хряк перегрыз фермеру артерию и ноги

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Происшествие, которое больше напоминает сюжет фильма ужасов, напугало всех местных жителей. 

 В провинции Гуйчжоу местный фермер привез своих свиней, чтобы продать. 

Около 4 утра мужчина отправился в хлев, предположительно, для кормления скота. Через некоторое время двоюродный брат свиновода решил проверить хлев, так как фермер не возвращался долгое время.  

Когда мужчина зашел в загон с животными, увиденное по-настоящему шокировало мужчину. Он увидел своего мертвого брата в луже крови. 

Как стало известно позднее, один из хряков, который весил около 250 кг напал на фермера, перегрыз ему артерию и нижние конечности. 

По предположениям, животное повело себя так агрессивно из-за того, что фермер пытался убить свинью, так как недалеко от тела мужчины было найдено шило. 

Теперь огромный хряк изолирован от других людей и животных. 

Тем временем, в Бельгии продолжается эпидемия африканской чумы свиней. Во всем мире отказываются от поставок бельгийского мяса.

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Автор - Тереза Кёльн
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