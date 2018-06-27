В США сотрудники известной кофейни облили бездомного водой

Пользователи соцсетей не смогли оставить такой вопиющий поступок со стороны персонала.

У пользователей Facebook вызвало настоящую волну гнева и критики видео, на котором сотрудник Dunkin Donuts вылил кувшин с водой на мужчину, который уснул в кофейне.

Данный инцидент произошел в городе Сиракьюс в США. По словам сотрудников кафе, бездомный часто к ним приходил, что вызывало раздражение персонала. Несмотря на данные объяснения пользователи остались непреклонны. За несколько дней видео смогло набрать около 1,8 млн просмотров и более 18 тысяч гневных и осуждающих комментариев.

Позже выяснилось, что потерпевший Джереми Дюфресне болен шизофренией, из-за чего и ведет бездомный образ жизни, вопреки уговорам родственников вернуться домой. По словам самого бездомного, он живет на улице, так как любит одиночество.

Позднее выяснилось, что Дюфренсе вовсе не спал, а ждал пока его телефон сможет зарядиться, чтобы позвонить матери. И в момент ожидания мужчина удобно устроился за столиком.

Этот случай вызвал резонанс среди американцев. После происшествия десятки людей пришли к кофейне с плакатами, обвиняя заведение в жестком обращении с бездомными. Помимо этого, демонстранты призывали всех байкотировать кофейню и отказаться от ее посещения.

Также, неравнодушные начали на специальном сервисе сбор средств для мужчины. Изначально сумма пожертвований указывалась как 150 долларов, но уже через несколько часов сумма превысила 5,3 тысячи долларов.

Стало известно, что сотрудник, который облил мужчину холодной водой и его друг, который смеясь фиксировал такое неуважение, были уволены. В самой кофейне для всех сотрудников будет проведен инструктаж о правильном поведении с бездомными.

Напоминаем, что в Украине пассажира на ходу проводники вытолкали из вагона, так как мужчина не смог распечатать электронный билет. В ходе происшествия мужчина не пострадал.