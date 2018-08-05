Стамбул: прокуратура санкционировала задержание 417 человек

Прокуратура дала разрешение на задержание 417 человек, которые на данный момент подозреваются в совершении экономических преступлений. Обыски начались во вторник.

По предварительным данным, жители Турции отмывали деньги и совершали действия, которые наносят вред экономике Турции. В результате расследования стал известным тот факт, что были осуществлены денежные переводы на 28 тысяч по 88 иностранным счетам. Объем перевезенных за границу средств превышает 400 млн долларов в то время, как большей частью получателей являются жители Ирана, находящиеся в США. Если будут подтверждены обвинения, на подозреваемых могут быть заведены уголовные дела по статьям Уголовного Кодекса Турции. Они могут быть обвинены в создании преступной группировки и финансировании терроризма. В конце сентября стало известно, что Турция «объявила охоту» на оппонентов президента страны, находящихся за рубежом. Также на территории Турции были задержаны 283 нелегальных мигранта, это беженцы из Ирана, Пакистана и Афганистана.

Также Великобритания привела в действие закон о борьбе с коррупцией, в результате чего российские преступные группировки стали выводить из британских банков переведенные туда ранее денежные средства.

Также в Бресте сотрудники БЖД попались на краже 1,3 тонны дизельного топлива дизель-генераторов холодильного оборудования, как сообщили в полиции. Они были задержаны недалеко от улицы Янки Купалы в Бресте.