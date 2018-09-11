Эксперты: Меган Маркл может находиться на первом триместре беременности

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Королевские поклонники с нетерпением ожидают новостей о беременности Меган Маркл, однако эксперты утверждают, что герцогиня уже находиться в положении.

Британские эксперты сообщили, что Меган Маркл может находиться на первом триместре беременности. Об этом говорит тот факт, что герцогиня Сассекская отказалась от химического выпрямления своих вьющихся волос, чтобы не навредить малышу. Дело в том, что Маркл передались волосы матери-африканки, которые поддаются выправлению только благодаря специальной процедуре при помощи химии, которая дает эффект ровных волос на 11 недель.

Доктор Джойс Амех утверждает, что именно по причине беременности Маркл отказалась от своей любимой прически. По словам медиков, химия может приникнуть в организм и навредить малышу, а потому на первом триместре беременности врачи рекомендуют исключить данную парикмахерскую процедуру.

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Автор - Светлана Тарабан
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