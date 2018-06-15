В аэропорту Лос-Анджелеса туристам разрешили проносить марихуану в самолёт

В одном из городов Соединённых Штатов Америки было легализовано наркотическое вещество.

Так, правительство Лос-Анджелеса заявило, что отныне путешественники могут проносить марихуану в аэропорт и садиться с ней на борт самолёта. Согласно новому правилу, пассажирам, достигнувшим возраста в 21 год, разрешают иметь в личном пользовании 28,5 грамма обычного каннабиса и 8 граммов концентрированного.

Это связано с тем, что в январе этого года правительство штата Калифорния постановило разрешить наличие такого количество наркотика. Сообщается, что власти порекомендовали использование марихуаны в рекреационных целях, то есть для снятия усталости и улучшения общего самочувствия.

Однако путешественникам напоминают, что каннабис легален не во всех штатах США, поэтому перед полётом они должны уточнить, можно ли провозить его в пункт назначения.