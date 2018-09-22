В Белоруссии выдвинули фильм на "Оскар" впервые за 20 лет

Стало известно о неожиданном фуроре от одной из стран в сфере кинематографа.

Сообщается, что деятели из Белоруссии приняли решение выдвинуть своё творение на престижную премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Этой чести впервые за 20 лет удостоился фильм "Хрусталь", созданный Дарьей Жук.

Сюжет разворачивается вокруг событий, происходящих в 1996 году с девушкой Велей, мечтающей о карьере ди-джея в США. Однако во время оформления визы была допущена ошибка, из-за чего ей пришлось остаться на неделю в одном из заводских городков.

Там она была принята весьма неоднозначно из-за нестандартного внешнего вида - волос, окрашенными в синий цвет, наушниками и стильными вещами.

Согласно заявлению продюсера киноленты Валерия Дмитроченко, работа, предложенная Белорусским оскаровским комитетом, была одобрена комиссией Американской академии. Отмечается, что заявка уже была отправлена вместе с прокатным удостоверением.