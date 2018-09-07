Борис Джонсон "затроллил" Терезу Мэй своим фото в пшеничном поле

Вчера, 20:39 \\ В мире

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон «протроллил» Терезу Мэй своей фотографией в пшеничном поле. Англичане сразу поняли смысл данного снимка, вспомнив о признании женщины-чиновника о своём «самом хулиганском поступке».

 

Как известно, Борис Джонсон уже долгое время питает надежды сменить Терезу Мэй на посту премьер-министра. Однако экс-чиновник решил сделать это неординарным способом, высмеяв женщину за её детское хулиганство.

Бывший глава МИД опубликовал фото, на котором предстал в распахнутой рубашке и шортах, более похожих на старые-добрые «семейки». На снимке политик запечатлен бегущим по пшеничному полю.

О том, что данное фото является троллингом Терезы Мэй, англичане поняли сразу. В 2017 году премьер-министр призналась, что однажды в детстве пробежалась по пшеничному полю, считая это своим «самым хулиганским поступком».

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Автор - Мария Ткаченко
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