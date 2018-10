Борис Джонсон "затроллил" Терезу Мэй своим фото в пшеничном поле

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон «протроллил» Терезу Мэй своей фотографией в пшеничном поле. Англичане сразу поняли смысл данного снимка, вспомнив о признании женщины-чиновника о своём «самом хулиганском поступке».

Как известно, Борис Джонсон уже долгое время питает надежды сменить Терезу Мэй на посту премьер-министра. Однако экс-чиновник решил сделать это неординарным способом, высмеяв женщину за её детское хулиганство.

Бывший глава МИД опубликовал фото, на котором предстал в распахнутой рубашке и шортах, более похожих на старые-добрые «семейки». На снимке политик запечатлен бегущим по пшеничному полю.

Former foreign secretary @BorisJohnson 'mocks' PM by running through 'field of wheat' https://t.co/vPb1qCI4Dd