В США ввели пошлины на алюминий и сталь

В США были введены пошлины на алюминий и сталь, которые решили отменить из-за нового соглашения в торговле USMCA. Данную новость сообщил Ильдефонсо Гуахардо, который является министром экономики в Мексике.

Вашингтон ранее сообщил о введении в США на сталь и алюминий на 25% и 10%. Такое нововведение вступило в силу 1 июня. Но на этом введение пошлин не закончилось и появились новые, которые достигают от 15% до 25% на часть сельскохозяйственных продуктов, а также свинину.

Новое торговое соглашение вступит силу после подписания правительством из Мексики, Канады и США 29 ноября. Но Ильдефонсо Гуахардо считает, что соглашение начнет действие лишь к концу 2019 года.

Энрике Пенья Ньето, который является президентом Мексики на данное предложение отреагировал положительно. Контракт будет действовать 13 месяцев. Другие люди из правительства также хорошо отреагировали на данную новость.

Ранее Дональд Трамп, который является президентом Америки сообщил о своем мнении по поводу нового торгового соглашения. Свои мысли он выразил в сети Twitter. Данную сделку он считает отличной и положительно реагирует на все следующие планы.