В Гонконге продана картина Чжао Уцзи за огромную сумму $65,2 млн

В Гонконге была выставлена на продажу картина Чжао Уцзи, который является франко-китайским художником-абстракционистом. Данная картина была продана на аукционе за огромную сумму $65,2 млн.

Автор картины сообщил, что данное изображение состоит из трех рисунков, которая названа «Июнь-октябрь 1985». В ней оранжево-фиолетовые краски, которые напоминают западный абстракционизм.

Сумма, которую вручили за картину считается рекордной. Художники из Азии еще ни разу не продавали свои произведения за такую немыслимую сумму.

Ранее Никас Сафронов, который писал детские картины заработал около 1,5 миллиона рублей. Он также участвовал в проекте «ТВ-Галерея», в котором участвовали такие люди, как депутат Госдумы Николай Панков и другие.