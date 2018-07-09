Компании в Финляндии ввели для своих сотрудников дневной сон

Вчера, 10:28 \\ В мире

В Финляндии работодатели разрешили своим работникам тратить рабочие часы на сон. Помимо офисов, время для сна стали выделять в школах и церквях скандинавской страны.

 В стране в последнее время все чаще наблюдается следующая тенденция: граждане очень часто обращаются к специалистам по дневному сну. Вследствие этого, руководители многих компаний стали нанимать консультантов дневного сна прямо в офис, чтобы работники могли позаниматься, а после – поспать в течение нескольких рабочих часов. Главным образом, такой метод сейчас применяется и получает широкое распространение в Хельсинки. Сообщается, что до других регионов дневной сон на работе еще не добрался, однако, эксперты уверены, что все еще впереди.

Необходимость в занятиях с инструктором стала необходимой, поскольку человеку сложно переключиться от необходимости решать задачи и проблемы, с которыми он ежедневно сталкивается в офисе, и состояния, когда нужно быть в тонусе, к полному расслаблению. Консультанты по дневному сну помогают отбросить все ненужные мысли.

Специалист Тиина Вайнио из компании Sofia Future Farm, которая является организатором таких занятий, уверена, что грамотный эксперт в таком деле на вес золота. Именно благодаря занятиям становится возможным сделать такой «мини-отпуск, получасовой перерыв».

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Автор - Евгения Чернобаб
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