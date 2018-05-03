Эксперт США: Российская ракета Р-37 станет угрозой для Североатлантического альянса

Американские военные эксперты снова опасаются российского оружия. На этот раз речь идет о ракетах по типу «воздух-вохдух».

Сегодня, 2 августа, стало известно о том, что военный эксперт назвал появление нового поколения российский ракет предстоящей угрозой для воздушных операций ВВС США. Об этом сообщается в американском журнале The National Interest.

Согласно этому сообщению, новые российские ракеты класса «воздух-воздух» смогут лишить Соединенные Штаты Америки какой-либо возможности проведения операций в воздушном пространстве, как над Европой, так и над Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Интересно, что с подобной задачей сможет справиться ракета Р-37, а также РВВ-БД и КС-172, снарядами которой можно будет управлять на наибольшем расстоянии по дальности.

Во время создания Р-37 и РВВ-БД, в первую очередь, рассчитывалось на потенциальную атаку воздушных средств Североатлантического альянса, поскольку эти боевые оружия обладают достаточной мощностью для совершения этих действий.

Более того, планируется введение в эксплуатацию более усовершенствованных ракет, одним из которых является КС-172. Но эксперт сразу же добавляет тот факт, что на данный момент пока что ведутся обсуждения этого проекта.