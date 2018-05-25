В Индонезии частички подгузников попадают в человеческий организм через рыбу

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Индонезийская река Брантас так сильно загрязнена твёрдым мусором, что 80% рыб содержат в себе токсичные пластиковые отходы.

На дне реки Брантас находится около тонны использованных подгузников. Под жарким солнцем они распадаются на более мелкие частички, которые попадают в организм рыб. Исследователи отлавливали рыбу на протяжение года и обнаружили, что около 80% животных содержат в себе токсичные вещества. Также около 23% всей рыбы на рынках Индонезии питались пластиком. Именно через еду вредные вещества попадают в человеческий организм и могут привести к серьёзным заболеваниям.

Также большое количество отходов влияет на качество воды. Четыре самые полноводные реки в Индонезии ежегодно уносят своим течением более 200 тысяч тон пластиковых отходов. Эксперты призывают правительство улучшить водоочистную систему и ужесточить наказание за выброс твёрдых отходов в воду.  

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Автор - Марина Фёдорова
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