В Китае парень чуть не лишился руки из-за взорвавшейся бутылки «Колы»

Китайский студент разочарован, что ему пришлось заплатить настолько большую цену за глоток холодной газировки.

20-лений третьекурсник из Китая в жаркий день решил освежиться и приобрёл в обычном магазине стандартную пластиковую бутылку Coca-Cola. Донеся её до дома и по пути ни разу не открыв бутылку, парень отправил её охлаждаться. Студенческая усталость дала о себе знать, и пострадавший уронил бутылку «Колы», когда спустя некоторое время доставал её из морозильной камеры.

По словам парня, он только потянулся к крышке бутылки, как она с оглушающим звуком взорвалась, почти полностью лишив его большого пальца и задев указательный. Пострадавший от Coca-Cola был госпитализирован и экстренно прооперирован. Врачам удалось спасти его руку. Специалисты сошлись во мнении, что взрыв был вызван давлением, повысившимся в холодном напитке из-за большого количества газов и встряски.