Принц Гарри пренебрёг королевским долгом ради Меган Маркл

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Не раз СМИ сообщали о том, что Меган Маркл нарушает королевский протокол. Однако теперь стало известно, что и принц Гарри едва ли не впервые ослушался приказа королевы Елизаветы II.

Стало известно, что впервые принц Гарри нарушил королевский протокол ради экс-актрисы Меган Маркл ещё в 2016 году, когда пара только начинала встречаться. Сообщается, что пятый наследник в очереди на королевский престол во время своего Карибского тура пренебрёг королевскими обязанностями. Принц Гарри должен был после двухнедельного тура лететь обратно в Лондон, однако влюбленный мужчина поменял билеты и отправился в Торонто, где на то время жила Меган Маркл.

Стоит напомнить, что рабочие визиты не должны сочетаться с личными поездками членов королевской семьи и запрещены протоколом с 2004 года после того, как принца Эндрю подвергли критике за объединение деловых поездок с личными поездками, поскольку официальные путешествия членов королевской семьи оплачиваются налогоплательщиками.

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Автор - Светлана Тарабан
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