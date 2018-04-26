Специалисты: Индия нуждается в серьёзных изменениях для снижения уровня детской смертности

В стране по-прежнему самый высокий показатель летальных исходов у детей до пяти лет. Самым бедным районам потребуются десятки лет на борьбу со смертностью.

Специалисты из Международного института прикладного системного анализа обнаружили, что почти половина районов в Индии активно борется с увеличением уровня детской смертности. Учёные Джайонта Борой и Нандита Сайкийа заявили, что в районах для среднего и высшего класса ситуация со смертность намного лучше бедных районов на севере и в центральной части Индии, которые не смогут снизить детскую смертность даже до 2030 года. Люди в Индии нуждаются в серьёзных изменений в системе здравоохранения. Ещё один приоритетом должно стать образование девочек и матерей в менее развитых и более бедных сельских общинах.

Смертность мальчиков до 5 лет в юго-западном районе Дели составляет 6,3 на 1000 детей. Однако в городе Раягада в штате Орисса смертность составляет 141,7. Исследователи обнаружили, что только 9% районов в Индии добились результатов по уменьшению детской смертности, 14% уменьшили летальные исходы у детей до 5 лет.

Также коэффициент смертности среди новорождённых девочек намного ниже, что задаёт определённую тенденцию. Однако это не относится к детям до 5 лет, что свидетельствует о дискриминации по половому признаку. Большая часть изменений обусловлена социально-экономическими и географическими различиями. Уровень грамотности женщин варьируется от 24% до 89%, а урбанизация – от 0% до 100%.