Работник магазина едва не уничтожил выигрышный лотерейный билет на сумму 75 миллионов долларов

Пара британских пенсионеров круто изменила свою жизнь после многомиллионного выигрыша в лотерею, однако халатность работника могла лишить их возможности осуществить мечту всей своей жизни.

67-летний Фред Хиггинс каждый вторник и пятницу покупал лотерейный билет в небольшом магазинчике у дома. В один из дней он снова пришёл, чтобы испытать свою удачу и проверить, выиграл ли он что-то на прошлой неделе. Он попросил работника магазина пропустить билеты через специальную машинку. Молодой человек проверить все цифры, но терминал ничего не показал, поэтому он разорвал билет на несколько частей и выбросил их в урну. Через какое-то время автомат издал характерный звук, который свидетельствовал о победе.

Билет нужно было сохранить и показать в главном офисе международной лотереи «Евро Миллионы». Продавец сразу же достал билет из мусора и извинился перед пенсионером. Цифры всё ещё были видны, поэтому Фрид Хиггинс поспешил поделиться радостной новостью со своей женой Лесли. Пара за миг стала богаче на 75 миллионов долларов. Пенсионеры мечтали справить 35-летнюю годовщину свадьбы за границей, поэтому отправились на Барбадос. Представители лотереи тщательно проверили разорванный билет, который был почти уничтожен из-за халатности работника. Пара всё-таки получила всю сумму на руки.