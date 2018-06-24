В Роспотребнадзоре предупредили паломников об опасности в Саудовской Аравии

Представители ведомства сообщают, что на территории Йемена была обнаружена вспышка холеры – в городе зарегистрировано порядка миллиона заразившихся. Заболевание изначально появилось в Джизане – городе, который находится по соседству с Йеменом.

Также известно, что не пропал риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме этих заболеваний, паломников предупреждают о высокой вероятности заболеть холерой, менингококковой инфекцией, лихорадкой Денге, жёлтой лихорадкой и лихорадкой Зика. Именно поэтому в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют привиться не только от менингококковой инфекции, но и от сезонного гриппа, который в Саудовской Аравии также может привести к летальному исходу.

В качестве безопасности населения по приезду паломников из хаджа специалисты будут следить за изменениями их здоровья в течение трёх недель.