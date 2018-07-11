Отпуск не удался: в Риме туристку ограбили дважды за двое суток

Стало известно об инциденте, после которого туристы, прибывшие в Италию, будут сильнее оберегать свои личные вещи и финансы. Сообщается, что уроженка Австралии, поехавшая на отдых в Рим, в течение двух суток была ограблена «доброжелателями».

В первый раз это произошло около одного из банкоматов. Женщина, которая планировала снять наличные с карты, ничего не могло увидеть из-за слишком яркого солнца. После того, как «приятный» мужчина вызвался помочь туристке, своих денег так в наличном, так и в безналичном виде она больше не увидела – преступник забрал карточку, сказав женщине, что банкомат её зажевал.

После этого отпуск не стал лучше – женщина вновь стала жертвой ограбления, на этот раз во время автобусной поездки по дороге в популярный район Рима Трастевере. После выхода из транспорта она не обнаружила кошелёк в сумке.

В итоге пострадавшая обратилась в полицейский участок, написав заявление на злоумышленников. После этого она совершила блокировку всех своих банковских карт и перечислила все свои средства на счёт дочери.