Очевидцы на пляже в Австралии зафиксировали таинственный НЛО

Очевидцы из Австралии проинформировали уфологов о том, с чем они недавно столкнулись на пляже Кэрнса. Сообщается, что в небе пролетел таинственный НЛО, который буквально преследовал самолет.

Стало известно, что вечером 1 августа в небе над городом Кэрнсом в Австралии были замечены местными жителями блестящие зеленые огни. Очевидцы смогли описать загадочный объект, как «зеленая падающая звезда». Данным случаем заинтересовался астроном Ян Маклин, который подтвердил, что в небе произошло нечто невероятное.

Теоретики заговора стали утверждать, что данные огни в небе являются признаком инопланетной жизни, которая дала землянам о себе знать. При этом ученые из Австралии продолжают настаивать, что местный жители столкнулись с обычным метеорным потоком.