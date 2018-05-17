Очевидцы на пляже в Австралии зафиксировали таинственный НЛО

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Очевидцы из Австралии проинформировали уфологов о том, с чем они недавно столкнулись на пляже Кэрнса. Сообщается, что в небе пролетел таинственный НЛО, который буквально преследовал самолет.

Стало известно, что вечером 1 августа в небе над городом Кэрнсом в Австралии были замечены местными жителями блестящие зеленые огни. Очевидцы смогли описать загадочный объект, как «зеленая падающая звезда». Данным случаем заинтересовался астроном Ян Маклин, который подтвердил, что в небе произошло нечто невероятное.

Теоретики заговора стали утверждать, что данные огни в небе являются признаком инопланетной жизни, которая дала землянам о себе знать. При этом ученые из Австралии продолжают настаивать, что местный жители столкнулись с обычным метеорным потоком.

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Автор - Светлана Тарабан
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