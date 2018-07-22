Александр Усик отказался от звания Героя Украины
Украинский боксер Александр Усик отказался от предложения стать Героем Украины. Такое звание спортсмену решили присвоить после победы над Муратом Гассиевым.
Последний бой принес Александру Усику четыре чемпионских пояса и сделал его абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В связи с этим украинский премьер-министр Владимир Гройсман решил попросить лидера страны Петра Порошенка присвоить спортсмену звание Героя Украины.
Боксёр отказался от титула, аргументировав своё решение. По словам спортсмена, он и так является героем страны и для этого ему не нужны никакие звезды. Александр Усик заявил, что лучшей поддержкой для него остается Всевышний и молитвы преданных поклонников.
Напомним, что президент Украины назвал боксёра "символом украинской борьбы". Однако не все политики разделили мнение лидера. По мнению вице-премьера Вячеслава Кириленко, выступление Усика в России может развеять убеждение мира в "российском терроризме".