Александр Усик отказался от звания Героя Украины

Сегодня, 19:44 \\ В мире

Украинский боксер Александр Усик отказался от предложения стать Героем Украины. Такое звание спортсмену решили присвоить после победы над Муратом Гассиевым. 

 
Последний бой принес Александру Усику четыре чемпионских пояса и сделал его абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В связи с этим украинский премьер-министр Владимир Гройсман решил попросить лидера страны Петра Порошенка присвоить спортсмену звание Героя Украины. 
Боксёр отказался от титула, аргументировав своё решение. По словам спортсмена, он и так является героем страны и для этого ему не нужны никакие звезды. Александр Усик заявил, что лучшей поддержкой для него остается Всевышний и молитвы преданных поклонников. 
Напомним, что президент Украины назвал боксёра "символом украинской борьбы". Однако не все политики разделили мнение лидера. По мнению вице-премьера Вячеслава Кириленко, выступление Усика в России может развеять убеждение мира в "российском терроризме".

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Автор - Мария Цветаева
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