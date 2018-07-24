Энтузиаст сфотографировал полную тень Земли на Луне

Любитель космоса из Австралии в сложных условиях заснял и воссоздал точную тень Земли на собственном спутнике во время «кровавой» Луны.

Для энтузиаста Тома Харрадина фотография тени Земли стала настоящим приключением. Он рисковал пропустить исполнения своей мечты из-за погодных условий и даже собственной невнимательности, но кропотливая подготовительная работа сделала своё дело. Мощнейшая камера была установлена в правильной позиции.

Том Харрадин смог сфокусировать аппаратуру на съёмке умбры, тёмной внутренней части тени «голубой планеты», которую ранее тяжело было «поймать» с Земли. На фото можно сравнить размеры космических объектов: Земля разместилась на примерно 985 пикселей, а Луна растянулась всего на 378 пикселей. Восхитительно редкий кадр – не единственное достижение астронома-любителя. В последующие дни перед его объективом удобно выстроились МКС и Марс, приблизившийся к Земле на рекордно минимальное расстояние.