Двойник Ким Кардашьян пожаловалась на огромную грудь, которую она собирается увеличить

Сегодня, 14:16 \\ В мире

Фанатка пластической хирургии 24-летняя британка, которая называет себя двойником светской львицы Ким Кардашьян, пожаловалась на огромную силиконовую грудь. Однако девушка не планирует останавливаться и будет дальше увеличивать свой бюст.

Поклонница Ким Кардашьян из Лондона Надя София Нахир рассказала, как ее гигантская грудь мешает ей путешествовать и нормально спать. Девушка заявила, что больше не может водить свой автомобиль, поскольку грудь сильно упирается в руль. По словам Нахир, в общей сложности на увеличение своего бюста она потратила более 15 000 фунтов стерлингов.

При этом все неудобства из-за груди не помешают Наде превзойти саму себя и ещё на размер увеличить пышный бюст. Нахир заявила, что ягодицы увеличивать не собирается, поскольку они у неё и так достаточно презентабельные из-за аргентинских кровей.

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Автор - Светлана Тарабан
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