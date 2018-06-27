Власти Новой Зеландии занимаются вандализмом, извлекая клавиши из 123-летнего пианино

Сегодня, 09:16 \\ В мире

Чиновники аргументируют это тем, что нарушен закон об импорте. Владелец музыкального инструмента Джулиан Патон возмущен и называет действия властей вандализмом.

Джулиан Патон в 2017 году переехал вместе с семьей в Новую Зеландию по приглашению Оклендского университета, чтобы занять место профессора кафедры кардиологии. С собой семья привезла семейную реликвию – антикварное пианино с клавишами из слоновой кости. Патон купил этот инструмент 30 лет назад в подарок жене. Когда его дети подросли и стали заниматься музыкой, они учились играть именно на этом раритетном пианино. При этом, по словам профессора, его не предупредили, что необходима специальная проверка музыкального инструмента. Затем чиновники, осмотрев ввезённый антиквариат, заявили, что Патон нарушил закон о торговле слоновой костью и приняли решение демонтировать клавиши из пианино.

Шокированный владелец заявляет, что он не может попасть под действие абсурдного закона, так как пианино изготовлено до 1914 года и являет собой антиквариат. Власти остались неумолимы и потребовали у Патона снять клавиатуру из слоновой кости. Примечательно, что по закону владелец пианино должен заняться этим за свой счет.

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