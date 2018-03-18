Эксперты назвали страны, где россияне отдыхают дольше всего

Даже трудоголикам иногда нужно отдыхать. Всем без исключения нравится ездить в отпуск, а вот места для путешествий каждый выбирает себе по душе.

Одни предпочитают греться на солнышке, и купаться в голубых океанах, другие выбирают осмотреть знаменитые исторически достопримечательности, а третьи едут заграницу, чтобы оторваться в местных клубах и скупить одежду во всех брендовых магазинах. Онлайн сервис для путешественников «Туту.ру» выяснил в каких странах туристы задерживаются дольше всего. Исследования проводилось согласно информации о бронировании билетов в две стороны. Так самыми популярными местами, от куда не хочется уезжать стали Канада и США. В среднем туристы проводят в Канаде 31 день, а в США 29, однако, скорее всего поездки связаны не с отдыхом, а с рабочими визитами. Третье место заняла Индия, путешественникам хватает трёх недель, чтобы насладиться местной культурой. Немного отстают от Индии Вьетнам и Южная Корея. На Кубе и в Индонезии путешественники проводят не много больше двух недель. Самым не популярным местом признали Эстонию, там россияне задерживаются на 4 дня.