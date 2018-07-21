Меган Маркл раскритиковали за «паучьи» ноги в большой обуви

Сегодня, 17:54 \\ В мире

Герцогиня Сассекская не может вести страницы в социальных сетях, поэтому тролли в Twitter ведут безнаказанную деятельность. Недавно Меган Маркл исполнилось 37 лет, но не само событие стало поводом для насмешек, а её «паучьи» ноги.

Пользователи Twitter стали создавать мемы по поводу ног Маркл. Герцогиня Сассекская не могла отреагировать на это, поэтому количество гневных комментариев от хейтеров продолжало расти. Стоит отметить, что причиной насмешек стал запечатленный момент с вздутыми ногами Маркл. Такой вид они приняли после интенсивной нагрузки. Обувь пришлось увеличить на пару размеров, чтобы не навредить стопам. «Знаменитости часто бывают размером, или даже два, в отделении обуви, когда они на мероприятии или на красной ковровой дорожке, и по одной причине мы все можем связать - чтобы избежать пузырей», - говорит эксперт по моде Харрит Дейви.

Многие критикующие отмечали, что Маркл не стоит носить сандали с открытым передом. От волдырей ранее страдала Виктория Бекхэм, и фанаты не желают такой участи для герцогини. Соответствующая обувь была выпущена в коллекции Кристиана Лабутена и Джимми Чун. Согласно регламенту, Меган Маркл не может долго выходить в одном типе обуви, поэтому в скором времени поклонники подобного уже не увидят.

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Автор - Всеволод Ростиславович
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