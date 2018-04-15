В Германии велосипедист в костюме облака порадовал местных жителей

По улицам Мюнхена сегодня проехалось "облако" на велосипеде. Оказалось, мужчина был участником специальной акции по защите окружающей среды.

Вопрос защиты окружающей среды в мире стоит очень остро. На всей планете люди проводят различные акции, призывают участвовать в специальных программах, которые бы способствовали очищению воздуха, воды, почвы и т.д. Ученые, в свою очередь, разрабатывают различные устройства, делают новые открытия, которые помогут отказаться от загрязняющих планету веществ, отдав предпочтение экологически чистым технологиям.

Сегодня в Германии снова попытались привлечь внимание окружающих к проблемам загрязнения планеты. Об этом сообщили местные СМИ, опубликовав фотографии в своем аккаунте социальной сети Twitter. В рамках акции Мартин Нотфефер проехался на велосипеде по улицам Мюнхена. Активист надел на себя костюм облака. По словам мужчины, так он хотел напомнить жителям о проблемах загрязнения воздуха различными выбросами с предприятий, фабрик, а также с помощью выхлопных газов автомобилей. Лицо активиста скрывал шлем, который тоже был покрыт неизвестным белым материалом, как и все тело мужчины. Из чего был сделан такой интересный костюм, Мартин не сообщил.