Власти Китая уничтожают гробы и запрещают стриптиз на похоронах

Администрация некоторых Китайских регионов начала радикальные меры по сохранению земельных участков. Как известно, Китай - государство с большим количеством жителей, соответственно из-за естественного убытка населения требуется большое количество земельных ресурсов для захоронения местных жителей. Для увеличения площади, пригодной для застройки, власти Китая решили запретить хоронить граждан традиционным способом, теперь разрешена только кремация.

Помимо этого администрация юго-восточных районов начала насильно отбирать гробы у жителей. Дело в том, что для бедных китайских семей качественный деревянный гроб - не позволительная роскошь. Чтобы достойно похоронить члена семьи китайцы заранее откладывают деньги, и приобретают заветную покупку задолго до того, как старейшие родственники готовы отправиться в мир иной. Власти, конечно, компенсируют расходы на планирующееся мероприятие, но компенсация в два раза меньше реальной стоимости. К тому же представители старшего поколения просто-напросто не хотят, чтобы их тела сожгли, они верят, что для счастливой жизни в потустороннем мире необходимо уйти традиционным способ. Для исполнения последнего желания умершего, китайцы вынуждены прибегать к услугам торговцев трупами. Родственники покупают мертвеца на чёрном рынке, сжигают его, получая при этом документ, а своего умершего тайно погребают традиционным способом. Власти Китая также пытаются бороться с осквернением умерших граждан на церемониях прощания. Китайцы считают, что чем больше людей придут на погребение, тем лучше для покойника. Поэтому пытаются завлечь людей всеми доступными способами. Нередко для оказания чести мертвецу, и демонстрации статуса семьи, на похороны приглашают певцов, артистов, танцоров. Возможно, отдельные траурные номера могут соответствовать мероприятию, но в течение последних 20 лет, популярными номерами на церемониях стали шоу стриптизерш.