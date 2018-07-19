Во Франции в школах запретили мобильные телефоны

Нововведение может вступить в силу уже с началом нового учебного года. Сообщается, что запрет на использование мобильных телефонов в учебных заведениях было предвыборным обещанием президента Эммануэля Макрона.

Примечательно, что законопроект касается не только учеников, но и учителей. Предполагается, что запрет будет действовать в рамках младшей и средней школы. При этом в документе есть оговорка. В соответствии с ней мобильными телефонами пользоваться можно в том случае, если это осуществляется в образовательных целях. Однако никаких конкретизаций и примеров не указано. Уже сейчас понятно, что с толкованием данного положения в дальнейшем могут возникнуть проблемы. При этом запрет касается не только мобильных телефонов, он распространяется на любой объект связи, в том числе, планшет и ноутбук.

Отмечается, что автором законопроекта партия «Республика на марше». Министр народного образования Жан-Мишель Бланкер прокомментировал законодательную инициативу, отметив, что такое изменение должно благоприятно сказаться на образовательном процессе.

Однако есть и противники проекта. Они считают нововведения бесполезными, считая, что нечто подобное уже содержится во французском законодательстве, поэтому этот проект не имеет смысла.