Разведка США: КНДР продолжает разработку новейшего ядерного оружия

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Разведка сообщает о том, что северокорейские ракеты способны долететь до США. Подобное заявление поступило во вторник, 31 июля.

 Буквально недавно разведывательные службы США сделали шокирующее заявление, отметив, что Северная Корея по прежнему продолжает строительство новых ракет, которые обладают способностью долетать до американцев. Согласно полученным со спутников фотографий, как минимум одну ракету собирают в военном научно-исследовательском центре Санумдон. Отмечается, что здесь же были созданы первые баллистические ракеты КНДР.

Разведка сообщает о том, что северокорейцы вовсе не планируют нарастить уже имеющийся военный потенциал, а продолжает разрабатывать новейшее ядерное оружие несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп заявлял, что со стороны КНДР отсутствует ядерная угроза.

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Автор - Наталья Черная
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