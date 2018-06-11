Единственные из стран бывшего СССР: грузинский суд легализовал марихуану

Сегодня в Конституционном суде Грузии было принято решение, которое взбудоражило все страны бывшего Советского Союза.

Стало известно, что исковое заявление «Нового политического центра – Гирчи» было удовлетворено – в Грузии отменили единственный существующий штраф за употребление марихуаны. Однако сразу последовало уточнение – легализация не коснётся общественных мест и несовершеннолетних.

Сообщается, что активисты добивались положительного решения в течение долгих месяцев, в том числе благодаря акциям протестов. Примечательно, что суд оставил в силе наказание за распространение наркотического вещества. Грузия стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая приняла данное волевое решение.

Ранее марихуану легализовали в Канаде, что стало историческим событием для населения. Теперь совершеннолетние жители государства смогут приобрести её за 6 с половиной евро один грамм, а личное владение ограничивается тридцатью граммами.