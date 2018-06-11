Единственные из стран бывшего СССР: грузинский суд легализовал марихуану

Сегодня, 19:39 \\ В мире

Сегодня в Конституционном суде Грузии было принято решение, которое взбудоражило все страны бывшего Советского Союза.

Стало известно, что исковое заявление «Нового политического центра – Гирчи» было удовлетворено – в Грузии отменили единственный существующий штраф за употребление марихуаны. Однако сразу последовало уточнение – легализация не коснётся общественных мест и несовершеннолетних.

Сообщается, что активисты добивались положительного решения в течение долгих месяцев, в том числе благодаря акциям протестов. Примечательно, что суд оставил в силе наказание за распространение наркотического вещества. Грузия стала единственной страной на постсоветском пространстве, которая приняла данное волевое решение.

Ранее марихуану легализовали в Канаде, что стало историческим событием для населения. Теперь совершеннолетние жители государства смогут приобрести её за 6 с половиной евро один грамм, а личное владение ограничивается тридцатью граммами.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Меган Маркл запретят праздновать день рождения с друзьями

Герцогине Сассекской придётся извиниться перед Амаль Клуни, Сереной Уильямс и Милли Макинтош за то, что не пригласит их на праздник в честь своего 37-летия.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

300 тысяч беженцев "оккупировали" пригород Парижа

 Беженцы являются для европейских стран серьезной проблемой, когда города становятся ими...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Новый глава британского МИД оконфузился перед китайским коллегой

Сегодня стало известно об оплошности Джереми Ханта, который заступил на должность Бориса...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ