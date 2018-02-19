Российские путешественники выбирают Великобританию: прирост туристов составил 55%

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Согласно последним показателям в Великобритании был зафиксирован рекордный поток россиян. Вместе с пребыванием увеличились и траты туристов. Расходы туристов составили почти 200 миллионов фунтов.

 Британское управление по туризму VisitBritain поделилось статистикой посещения Великобритании россиянами в 2017 году. Согласно опубликованной информации за прошлый год Соединенное Королевство приехали посмотреть около 227 тысяч российских граждан. И это на 55% выше, чем показатели 2016 года. Траты же туристов из России увеличились на 70%. Однако отмечается, что даже это не позволило нашей стране войти в десятку государств, чьи граждане приезжают в Великобританию в целях туризма.

В соответствии с опубликованной статистикой чаще всего причинами посетить Соединенное Королевство становятся шопинг, гастрономическое разнообразие, потребность в новых впечатлениях и местах и практика английского языка. Самыми популярными местами Великобритании остаются культурные достопримечательности: замки, усадьбы, площадки съемок знаменитых фильмов.

Специалисты также подсчитали среднюю продолжительность пребывания в стране. Она составила 8 дней. Эксперты особенно подчеркивают, что этот показатель выше средней длительности путешествий вообще, которая равняется 6 дням.

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Автор - Евгения Чернобаб
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