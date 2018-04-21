Меган Маркл станет подружкой невесты на свадьбе Приянки Чопры и Ника Джонаса

Сегодня, 15:04 \\ В мире

Королевские источники передают, что Меган Маркл взволнована, так как именно ей предстоит стать подружкой невесты на свадьбе своей подруги актрисы Приянки Чопры и её бойфренда певца Ника Джонаса.

По словам инсайдеров, герцогиня Сассекская абсолютно не удивлена, что Ник Джонас наконец-то сделал предложение её лучшей подруге Приянке Чопре. Сообщается, что именно Меган Маркл получила первое приглашение на церемонию бракосочетания и именно ей отведена роль подружки невесты.

Стоит отметить, что актриса также была приглашена на свадьбу в Виндзор, чтобы поддержать Меган в столь волнительный для неё день. Тогда Приянка Чопра надела элегантное лиловое платье и необычное украшение на голову.

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Автор - Светлана Тарабан
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