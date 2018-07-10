Новый глава британского МИД оконфузился перед китайским коллегой

Сегодня, 14:24 \\ В мире

Сегодня стало известно об оплошности Джереми Ханта, который заступил на должность Бориса Джонсона – главы Министерства иностранных дел Великобритании.

Сообщается, что министр во время посещения Китая назвал свою супругу Люсию Гуо японкой, хотя на самом деле женщина уроженка Китая. Этот конфуз произошёл во время встречи Ханта с его коллегой Ваном И. После такой оговорки Джереми быстро исправился, сказав, что его жена является китаянкой, как и её родители, проживающие в Сиани. Также он уточнил, что семейные отношения с родственниками являются весьма прочными.

Глава британского МИД прибыл в Китай сегодня. В рамках этого визита Хант планирует обсуждение политических и экономических вопросов, в том числе разработку стратегии улучшения взаимоотношений между странами, в том числе для борьбы с изменением климатической ситуации.

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