В Турции мужчина предложил придать границам одной из провинции форму "Бэтмена"

Сегодня, 14:16 \\ В мире

Интересное предложение поступило от местного жителя изменить границы провинции Батман и придать им форму известного логотипа Бэтмена.

 Кемаль Атакан Кырджа инициировал кампанию, чтобы изменить границы турецкой провинции. Он убежден, что населенный пункт нуждается в изменениях. Начать с границ, по его мнению, самое правильное решение. Свое предложение местный житель оформил в виде петиции и опубликовал на сайте и адресовал губернатору провинции. Хотя отмечается, что политика сайта не предполагает обязательный ответ органов власти на обращения граждан.

Петиция нашла большой отклик у турецких граждан. Ее уже поддержали больше 10 тысяч человек. К ней прикреплен фрагмент карты Турции, где указанная провинция имеет границы в виде очертаний летучей мыши. В описании указано, что необходимо сделать более реалистичной линию, которая отделает Батман от других населенных пунктов.

Это уже не первый инцидент, предметом которого стала именно эта турецкая провинция. В 2008 году разгорелся скандал. Прежний руководитель провинции Хюсейин Калкан заявил, что подаст в суд на Кристофера Нолана и студию Warner Bros. Поводом к предъявлению претензий к американскому режиссеру стало, по мнению Клакана, незаконное использование американским режиссером в качестве имени главного героя обозначение, которое идентично названию турецкой провинции.

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Автор - Евгения Чернобаб
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