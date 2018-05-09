"Терминатор" проехался собственным танком по лимузину

Стало известно о том, каким образом экс-губернатор Калифорнии и звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер распоряжается своим автопарком.

Сообщается, что «Терминатор» сел в танк М-47, принадлежащий ему, вместе с телеведущим Джеем Лено для того, чтобы прокатиться. По словам Арнольда, этот танк под номером 331 – та самая машина, на которой он ездил во время срочной армейской службы в Австрии.

После разрешения правительства на приобретение транспортного средства Шварценеггер использует этих танк для познавательных целей, а также поощрения отличников из близлежащих школ – они могут приехать в его резиденцию и поуправлять машиной.

Во время общения с ведущим актёр узнал, что Джей любит разрушать что-либо, поэтому предложил ему раздавить с помощью танка всё, что попадётся на пути. В итоге, когда они увидели перекрывающий дорогу лимузин, Шварценеггер направил танк прямо на него, раздавив автомобиль до основания.