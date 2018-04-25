13 человек погибли при землетрясении в Индонезии

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Вчера на острове Ломбок, который находится в Малайском архипелаге, произошло сильное землетрясение.

 Сейсмологи оценили земные толчки магнитудой 6,4. Власти продолжают оценивать ущерб, нанесённый стихийным бедствием, но известно, что пострадали около сорока человек, 13 погибли. Причина землетрясения находится на глубине семь с половиной километров. Некоторые дома полностью разрушены, жители домов, оставшихся без электричества, довольствуются хотя бы тем, что остались живы и с крышей над головой.

Подземные толчки ощутили жители и гости острова Бали. Сообщается, что отдыхающие граждане России не пострадали.

Стихийному бедствию подверглись жители острова Рауль, Новая Зеландия, там землетрясение произошло вчера утром, его магнитуда составила 5,6.

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Автор - Валерия Лисичкина
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