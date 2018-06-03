В Британии 20 пассажиров сняли с рейса из-за аномальной жары

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Аэропорт Лондона разозлил не только пассажиров рейса на Ибицу, но и летевших 14 другими самолётами.

35-градусная жара сделала невозможными регулярные пассажирские авиаперевозки. Пользователи пожаловались в Сети на разрушенные планы и безразличие персонала. Аномальная жара изменила давление, из-за чего самолёты нужно было дозаправлять, поскольку расход топлива в таких условиях увеличивается. Дополнительное горючее утяжелило самолёт, а короткая взлётно-посадочная полоса усложнила взлёт авиалайнера.

В этом случае представители аэропорта решили действовать радикально. Менее популярные рейсы им пришлось отменить, с других снять несколько пассажиров, а на Ибицу из Британии не полетели 20 человек, включая семью с ребёнком с синдромом Дауна. На уговоры сотрудники аэропорта не пошли, пообещав отправить снятых пассажиров другими рейсами в другие дни. Свою вину они не признают, хотя отправляющиеся в отпуск пассажиры уверены: аэропорт знал, что будет жара, но продолжил продавать билеты.

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Автор - Олеся Куприна
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