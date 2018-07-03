300 тысяч беженцев "оккупировали" пригород Парижа

Беженцы являются для европейских стран серьезной проблемой, когда города становятся ими переполнены. Правительство округа в пригороде Парижа обеспокоенны тем, что нелегалов стало слишком много.

В докладе властей уточняется, что в Сен-Сен-Дени, находящемся достаточно близко к Парижу стало слишком много беженцев. Число нелегально прибывших и обосновавшихся в округе иммигрантов достигло 300 тысяч. При этом общее население Сен-Сен-Дени составляет около 1,5 миллиона человек.

Настолько большая концентрация беженцев в одном месте возникла из-за того, что лагерь, где они раньше базировались, распался. Они были вынуждены куда-то переехать, и поэтому выбрали пригород для того, чтобы буквально "оккупировать" его. При этом, власти отмечают, что в Париж за сутки прибывает около 80 беженцев, которые часто отправляются после столицы в пригород. Сейчас властям Франции приходится быстро разрабатывать новые планы по контролю за нелегальными иммигрантами.