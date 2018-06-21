Из-за проклятия девочка из Кении рвёт ложками, телефонами и батарейками

13-летняя девочка вынуждена была бросить школу и стать затворницей из-за проклятия, которое наложили на неё сверстники.

Странное поведение проявилось у девочки впервые в январе. Родители не стали медлить и отправились к врачу. Но все анализы показали – девочка здорова. Спустя несколько месяцев в доме стали пропадать вещи. Родители были шокированы, когда их дочь вырвало исчезнувшим ранее телефоном.

С тех пор 13-летнюю проклятую девочку рвёт ложками, батарейками, галстуками, даже собственной школьной контрольной работой и вещами, которые никогда семье не принадлежали. В Кении силён магический культ, потому со своими подозрениями о проклятии родители обратились в полицию. Правоохранители вскоре задержали для допроса сверстников пострадавшей, с которыми она училась в школе. Они признались, что действительно наложили чары на девочку, но отказались раскрывать причину.