Горюющая самка кита-убийцы несколько дней плавала с мёртвым детёнышем на голове

Сегодня, 17:14 \\ В мире

Самка косатки, также известного как кит-убийца, родила детёныша, который скоропостижно скончался. Горюющая мать долго не могла в это поверить.

Несколько американских учёных зафиксировали этот факт у северо-западного побережья Вашингтона в заливе Пьюджет. Косатке дали кодовое имя J35. Как сообщили учёные, благодаря звуковым сигналам, которыми общаются особи этих морских обитателей, всё семейство этого кита-убийцы знало о её беременности. Самка родила детёныша во вторник, но он погиб через полчаса.

Не понимающая и искренне горюющая мать несколько дней плавала по заливу, держа безжизненное тело своего чада на голове. Часто тушка соскальзывала, и матери приходилось носом подталкивать её обратно. За поведением косатки наблюдали и биологи, которые восприняли манипуляции с мёртвым китёнышем как горечь и разочарование. Этот факт подтверждает раннее исследование, в котором эксперты заявили, что представители семейства дельфиновых способны на длительную скорбь, свойственную людям.

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Автор - Олеся Куприна
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