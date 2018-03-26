Горюющая самка кита-убийцы несколько дней плавала с мёртвым детёнышем на голове

Самка косатки, также известного как кит-убийца, родила детёныша, который скоропостижно скончался. Горюющая мать долго не могла в это поверить.

Несколько американских учёных зафиксировали этот факт у северо-западного побережья Вашингтона в заливе Пьюджет. Косатке дали кодовое имя J35. Как сообщили учёные, благодаря звуковым сигналам, которыми общаются особи этих морских обитателей, всё семейство этого кита-убийцы знало о её беременности. Самка родила детёныша во вторник, но он погиб через полчаса.

Не понимающая и искренне горюющая мать несколько дней плавала по заливу, держа безжизненное тело своего чада на голове. Часто тушка соскальзывала, и матери приходилось носом подталкивать её обратно. За поведением косатки наблюдали и биологи, которые восприняли манипуляции с мёртвым китёнышем как горечь и разочарование. Этот факт подтверждает раннее исследование, в котором эксперты заявили, что представители семейства дельфиновых способны на длительную скорбь, свойственную людям.